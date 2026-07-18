Gerasimov, Ukrayna'daki Rus Birliklerini Denetledi - Son Dakika
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Gerasimov, Ukrayna'daki Rus Birliklerini Denetledi

18.07.2026 19:58
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Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'daki Batı Askeri Grubu'nu denetleyerek bilgi aldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da savaşan Batı Askeri Grubu birliklerini denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Batı Askeri Grubu'nun komuta merkezini ziyaret etti.

Ukrayna'da çatışmalara katılan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda, Batı Askeri Grubu Komutanı Sergey Kuzovlev, Gerasimov'a cephedeki durum ve verilen görevlerin yerine getirilmesine ilişkin bilgi sundu.

Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Batı Askeri Grubu birliklerinin tüm yönlerde ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki Krasnıy Liman kentini Ukrayna birliklerinden almaya yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü kaydeden Gerasimov, "Birliklerimiz, Slavyansk ve Kramatorsk şehirleri yönünde ilerleyerek Piskunovka yerleşim birimini kontrol altına aldı ve Nikolayevka yerleşim yerinin sınırlarına ulaştı. Güçlerimiz, Kramatorsk kentinin doğu sınırına 5 kilometre mesafede bulunuyor. Kentteki Ukrayna birliklerine yönelik saldırılar sürüyor." dedi.

Gerasimov, Rus birliklerinin Krasnoarmeysk (Pokrovsk) yönünde ilerlediğini, Dobropolye ve Annovka yerleşim yerlerinde çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Mirnoye yerleşim birimi Rusya'nın kontrolüne geçti. Şevçenko, Krasnoyarsk ve Svetlıy yerleşim yerlerinin kontrol altına alınmasına yönelik operasyonlar tamamlanmak üzere." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, çatışmalarda başarı gösteren askerlere ödüller takdim ederek birliklere talimatlar verdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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