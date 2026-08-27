Gerasimov, Ukrayna'daki Rus Birliklerini Teftiş Etti - Son Dakika
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Gerasimov, Ukrayna'daki Rus Birliklerini Teftiş Etti

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Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Güney Askeri Kuvvetleri birliklerini inceledi ve bilgi aldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da savaşan Güney Askeri Kuvvetleri birliklerini teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Güney Askeri Kuvvetlerinin komuta merkezini ziyaret etti.

Gerasimov, Ukrayna'da çatışmalara katılan birlikleri denetledi ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda, Güney Askeri Kuvvetleri Komutanı Sergey Medvedev, Gerasimov'a, cephedeki durum ve verilen görevlerin yerine getirilmesi süreci hakkında bilgi verdi.

Rus güçleri, Slavyansk ve Kramatorsk kentlerine doğru ilerliyor

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Güney Askeri Kuvvetlerinin tüm yönlerde ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk ve Kramatorsk kentlerine doğru ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Gerasimov, söz konusu bölgedeki Nikolayevka ve Nikanorovka yerleşim birimlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gerasimov, "Slavyansk'ın doğu sınırına 5 kilometre kaldı. Birliklerimiz, Kramatorsk'un sınırlarına 3 kilometre uzakta bulunan havaalanında çatışıyor." ifadesini kullandı.

Donetsk bölgesindeki Alekseyevo-Drujovka yerleşim yerinin yarısının, Rus güçlerinin kontrolünde bulunduğu bilgisini paylaşan Gerasimov, Drujovka yönünde son 2 ayda 100'den fazla kilometrekare alanın ele geçirildiğini bildirdi.

Gerasimov, "Ukrayna yönetimi, Batılı ülkeleri, ordusunun sahada başarı elde ettiği konusunda ikna etmeye çalışıyor. Kiev, yürüttüğü propaganda kapsamında, Zaporijya bölgesinde başarı elde ettikleri konusunda yanlış bilgiler yayıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, çatışmalarda başarı gösteren askerlere ödüller takdim ederek birliklere talimatlar verdi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerasimov, Ukrayna'daki Rus Birliklerini Teftiş Etti - Son Dakika

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