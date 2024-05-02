Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi - Son Dakika
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Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Gercüş ilçesinde Filistin\'e destek için kermes düzenlendi

Gercüş Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenevinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi. Kaymakam Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, öğrenciler ve velilerin katıldığı kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amaçlı gönderileceği belirtildi.

02.05.2024 15:43
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Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

Gercüş Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenevinde Filistin'e destek amacıyla kermes gerçekleştirildi.

Kermesin açılışına, Kaymakam Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amaçlı gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi - Son Dakika
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