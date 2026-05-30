Gerede Çayı\'ndaki Kirlilik İsyanı

30.05.2026 17:38
Gerede'de halk, 10 yıldır süren kirlilik ve kötü kokudan şikayetçi, çözüm talep ediyor.

BOLU'nun Gerede ilçesinde yaşayanlar, Gerede Çayı'nda 10 yılı aşkın süredir kirlilik yaşandığını belirterek, kirlilik ve kokuya karşı yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.

Gerede'de yaşayanlar, ilçedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi nedeniyle 10 yılı aşkın süredir kirlilik yaşandığını söyledi. Çayda balık ve hayvan ölümlerinin arttığını, Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya neden olduğunu öne süren bölge halkı, fabrikalardan kimyasal atıklara defalarca ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşip Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemediğini ifade etti. Bölgede yaşayanlar oluşan kirli su ve kokunun, yaşam koşullarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

'BU SUYU İÇERDİK'

Gerede Çayı'nın geçtiği köylerde yaşayanlar, Çağış köyünde bir araya gelip kirliliğe dikkat çekti. Bölge halkı, ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla yetkililerden kirliliğe karşı çözüm bulunmasını istedi. Çocukluğunda çayın temiz olduğunu belirten, Örencik köyünden Nazif Aktaş (67), "Annem çamaşır yıkamaya gelirdi. Biz bu suyu içerdik, ekinlerimizi bu suyla sulardık. Şimdi balığı bırakın, kurbağa bile yaşamıyor. Hayvanlarımız ölüyor, tarım ölüyor, bizleri öldürüyor. Sabah ezanına kalkıyorum, kokudan duramıyorum. Köyde durma şansımız yok, bu koku bizi mahvediyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Örencik köyünden Meryem Dayı ise şunları söyledi:

"Biz insan değil miyiz? Bütün köylü hasta oluyoruz. Komşularımız, ben, herkes astım hastası. Doktora gidiyoruz, 'enfeksiyon' diyor. Biz bu çayın temiz akmasını istiyoruz. Biz fabrikalar para kazanmasın demiyoruz ama pisliğini, zehrini bize akıtmasınlar. Biz de insanız. İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
