Gerede\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

BOLU'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Gerede'ye kar yağdı. Yağışla birlikte ilçede yeşil alanlar karla kaplandı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Gerede geçişinde kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. İlçenin yüksek kesimlerindeki köy ve yaylalar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
