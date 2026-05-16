Gerede'de TIR'da Uyuyan Genç Ölü Bulundu
Gerede'de TIR'da Uyuyan Genç Ölü Bulundu

16.05.2026 13:42
Bolu Gerede'de dinlenme tesisinde uyuyan 22 yaşındaki F.S., kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BOLU'nun Gerede ilçesinde bir dinlenme tesisine park edilen TIR'da uyuyan F.S. (22), ölü olarak bulundu. TIR şoförünün yeğeni olan F.S.'nin ilk kontrolde, kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Olay, Gerede ilçesi Koçumlar mevkisindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Doğu illerinden İstanbul'daki hayvan pazarlarına kurbanlık taşıyan TIR şoförü, yanında bulunan yeğeni F.S. ile birlikte gece saatlerinde dinlenmek için tesiste mola verdi. TIR'ın içerisinde uyuyan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen F.S.'yi amcası, bu sabah hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde F.S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. F.S.'nin ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edildi. F.S.'nin cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

