Geri Dönüşüm Fabrikasında Ölüm Davası - Son Dakika
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Geri Dönüşüm Fabrikasında Ölüm Davası

23.06.2026 12:39
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14 yaşındaki çocuk, geri dönüşüm fabrikasında kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetti.

Niğde'de, bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuğun plastik madde attığı esnada kolunu makineye kaptırması sonucu ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bor 2. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.G. ve sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar İ.Y.A. ve E.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık H.G. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararının kaldırılmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Avukatların taleplerini reddeden mahkeme hakimi, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bor ilçesinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Ö, 14 Nisan 2025'te plastik madde atmaya çalışırken kolunu makineye kaptırmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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