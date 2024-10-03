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Geri dönüşüm ile sanat yaratıyor

Geri dönüşüm ile sanat yaratıyor

Reyhanlı'da üniversite öğrencisi Dilara, atık malzemelerle ünlü tablolar yapıyor.

03.10.2024 11:44
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde üniversite öğrencisi Dilara Altınorak Matracı (24), topladığı atık malzemeler ile ünlü ressamların tablolarını yapıyor.

Metal heykel sanatçısı ve mozaik ustası babası Mervan Altınorak'tan ilham alarak Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü kazanan Dilara Altınorak Matracı, asamblaj ve reprodüksiyon yöntemlerine merak sarıp, ünlü ressamların tablolarını yapmaya başladı. Hem sokaklardan hem de hurdalıklardan plastik, şişe, poşet ve kapak gibi çeşitli atık malzemeleri toplayan Matracı, bu nesneleri tablolara yerleştiriyor.

HER TABLO İÇİN 1 AY

Dilara Altınorak Matracı, "Bulduğum nesneleri yan yana getiriyor ve tabloya yerleştiriyorum. 'İnci Küpeli' Kız, 'Yıldızlı Geceler', 'Çığlık' tablolarını yaptım. Atıkları tabloya yerleştirdikten sonra, tabloya uygun olarak boyama ve sonrasında da vernikle parlaklık vererek çalışmamı yapıyorum. Her bir tablo ortalama 1 ayda tamamlanıyor. Benim amacım, ortaya güzel sanat eserleri çıkarmak ve bunun öncesinde sürdürülebilirlik ve sıfır atık projesini desteklemektir. Bunun için zaman ayırıyor ve çalışmamı büyük bir zevkle yapıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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