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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında "Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği" çalıştayı düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi ve ILO iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı" konulu çalıştay, 9 Temmuz Salı günü 09.30-17.00 saatleri arasında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yapılacak.

Çalıştayda, sektörel çalışma haklarının iş sağlığı ve güvenliği risklerinin daha iyi anlaşılması, yeni iş birlikleri kurularak sektörde temel sağlığı ve güvenliği koşullarına erişimleri farklılaşan grupların desteklenmesi ve bu doğrultudaki farkındalığın artırılması sağlanacak.

Çalıştay hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/ 3087 numaralı telefondan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek.