Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den CHP Genel Merkezi'ne Ziyaret

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede Germencik'te hayata geçirilen hizmet ve yatırımlar ele alındı.

CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Meslek Birlikleri ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile bir araya geldi. Germencik'te gerçekleştirilen hizmet, faaliyet ve yatırımların da görüşüldüğü ziyaretlerde Başkan Zencirci'ye, Karakoz da eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yaptığı paylaşımda, "Germencik Belediye Başkanımız Sayın Burak Zencirci'yi Genel Merkezimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyor, halkçı ve kamucu çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.