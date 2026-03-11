Germencik Belediyesi İstihdam Ofisi, İş Arayanlarla İşverenleri Bir Araya Getirmeye Devam Ediyor

(AYDIN)- Germencik Belediyesi İstihdam Ofisi (İSOF), bir firma ile yaptığı iş birliği ile çoğunluğu kadın 25 kişiyi işe yerleştirdi. Belediye Başkanı Burak Zencirci, "İSOF projemiz kurulduğundan bu yana istihdam etmeye, köprü olmaya devam ediyor. Yüzlerce vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Kurumsallaşarak daha büyük firmalarla çalışmaya onların da iş birliğiyle büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Germencik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Germencik Belediyesi İstihdam Ofisi (İSOF) Projesi, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirmeye devam ediyor. İlçe istihdamına katkı sağlamak ve işsizliği azaltmak amacıyla başlatılan proje kapsamında çok sayıda vatandaş iş sahibi oldu. Son olarak Tukaş firmasıyla yapılan iş birliği kapsamında çoğunluğu kadın olan 25 kişi işe yerleştirildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan fabrikasında istihdam sağlayacak olan firma, İSOF aracılığıyla yapılan görüşmelerin ardından projeye dahil oldu. Tukaş yetkilileri, İSOF ile gerçekleştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye teşekkür etti. Firma temsilcileri ayrıca ilçede kariyer günleri düzenlemeyi planladıklarını ve Germencik'te istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Yüzlerce vatandaşımızı iş sahibi yaptık"

Tukaş firmasına teşekkür eden Başkan Burak Zencirci, "İSOF projemiz kurulduğundan bu yana istihdam etmeye, köprü olmaya devam ediyor. Yüzlerce vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Kurumsallaşarak daha büyük firmalarla çalışmaya onların da iş birliğiyle büyümeye devam ediyoruz. Bugün Tukaş gibi köklü ve büyük bir kuruluşa İSOF vasıtasıyla çoğunluğu kadın olan 25 hemşehrimizi yönlendirdik ve istihdam edildiler. Kendilerine çok teşekkür ediyor, işe başlayan hemşehrilerime gerek kendilerine gerekse ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.