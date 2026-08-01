Germencik Belediyesi'nden aşırı sıcaklara karşı mesai düzenlemesi - Son Dakika
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Germencik Belediyesi'nden aşırı sıcaklara karşı mesai düzenlemesi

Germencik Belediyesi\'nden aşırı sıcaklara karşı mesai düzenlemesi
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Germencik Belediyesi, etkisini artıran sıcak hava nedeniyle saha personelinin çalışma saatlerini 06.00-14.00 olarak yeniden düzenledi. Uygulamanın, "çalışanların sağlığını korumayı" amaçladığı belirtildi.

(AYDIN)- Germencik Belediyesi, etkisini artıran sıcak hava nedeniyle saha personelinin çalışma saatlerini 06.00-14.00 olarak yeniden düzenledi. Uygulamanın, "çalışanların sağlığını korumayı" amaçladığı belirtildi.

Germencik Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle saha personelinin sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, belediye bünyesinde görev yapan saha personeli 06.00-14.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Başkan Burak Zencirci, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde, çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik. Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik Belediyesi'nden aşırı sıcaklara karşı mesai düzenlemesi - Son Dakika

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