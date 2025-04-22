Germencik Belediyesi'ne Yeni Çöp Kamyonu ve 100 Konteyner Tahsisi

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik Belediyesi'ne tahsis edilen çöp kamyonu ve 100 adet çöp konteyneri, belediye önünde sergilendi. Yeni konteynerlerin planlama dahilinde tüm mahallelerde konumlandırılacağını belirten Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Bu ekonomik şartlarda ülke genelinde belediyelerimizin ekonomik durumu ortada. Bu çerçevede her yatırım, her hizmet oldukça kıymetli ve önemli" dedi.

Önceki gün Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen araç dağıtım töreninde, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine tahsis edilen araçların teslimi gerçekleşti. Germencik'e verilen çöp kamyonu ve 100 adet çöp konteyneri belediye önünde sergilendi. Belediye Başkanı Burak Zencirci, tahsis edilen çöp kamyonunun en kısa sürede hizmete başlayacağını ve 100 adet yeni konteynerlerin de planlama dahilinde tüm mahallelerde konumlandırılacağını ifade etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bu önemli desteği için teşekkür eden Başkan Zencirci, "Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

"Belediyelerimizin ekonomik durumu ortada"

"Temiz Çevre Güzel İlçe" parolasıyla önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Burak Zencirci, uyum ve iş birliğiyle hizmet kalite ivmesinin daha da arttığını dile getirdi. Zencirci, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun belediyemize tahsis ettiği çöp kamyonu ve 100 adet konteyner temizlik işleri müdürlüğümüzün hizmet kalite ve standartlarını arttırdığını ve bu anlamda ciddi katkı sağladı. Bu ekonomik şartlarda ülke genelinde belediyelerimizin ekonomik durumu ortada. Bu çerçevede her yatırım, her hizmet oldukça kıymetli ve önemli. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.