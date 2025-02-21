Germencik Belediyesi Zabıta Memurlarına Yaka Kamerası Uygulaması

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(AYDIN)- Germencik Belediyesi, Zabıta memurlarının açık ve şeffaf bir hizmet sunabilmeleri için, yaka kamerası uygulamasına geçti. Uygulama ile zabıta memurları, denetimlerini sesli ve görüntülü kayıt altında gerçekleştirecek.

Germencik Belediyesi Zabıta memurları, yaka kamerası uygulamasına geçti. Uygulama ile zabıta memurları, sesli ve görüntülü kayıt altında denetim işlemlerini gerçekleştirecek. Belge mahiyetinde olacak bu kayıtlar olası bir itiraz ve uyuşmazlık durumunda vatandaşların talepleri doğrultusunda incelenebilecek. Bu yolla açık ve şeffaf hizmet politikası doğrultusunda hem vatandaşların itirazına konu olacak iş ve işlemler değerlendirilecek, hem de zabıta memurlarının etkin bir şekilde denetimi sağlanacak.

"Uyuşmazlık ve itirazlar çözüme ulaşacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Burak Zencirci, açık ve şeffaf belediyeciliğe dikkat çekerek, amaçlarının vatandanşın menfaatlerine hizmet etmek ve onların huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Zencirci, "Göreve geldiğimiz günden bugüne halkla iç içe, halk için bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı olmazsa olmazımız ve ana ilkemiz. Bu çerçevede sahadaki en etkin birimlerimizden birisi olan ve sizlerin huzur ve güvenliği için çalışan zabıta personelimiz artık yaka kamerasıyla hizmetinizde olacak. Hayata geçirdiğimiz uygulama doğrultusunda sesli ve görüntülü kayıt yapan yaka kameralarının aldığı kayıtları talepleriniz doğrultusunda inceleyebileceğiz. Bu sayede kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak, uyuşmazlık ve itirazlar çözüme ulaşacak, zabıtalarımızın da tam denetimini sağlayacağız" diye konuştu.