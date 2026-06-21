Germencik Belediyespor U11 Takımı'ndan Göztepe'ye Ziyaret - Son Dakika
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Germencik Belediyespor U11 Takımı'ndan Göztepe'ye Ziyaret

21.06.2026 17:09  Güncelleme: 19:00
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Germencik Belediyespor U11 Takımı, Belediye Başkanı Burak Zencirci ile Göztepe Spor Kulübü tesislerini ziyaret etti. Genç futbolcular profesyonel ortamı yakından gördü.

(AYDIN) - Germencik Belediye spor U11 Takımı, Göztepe Spor Klübü'nün tesislerini ziyaret etti. Ziyarette sporcuları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Şampiyon takımımızı motive eden bu ziyaretin, sporcularımıza yeni hedefler ve yeni hayaller kazandıracağına inanıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Germencik Belediyespor'un namağlup şampiyon olan genç futbolcuları, Başkan Zencirci'nin öncülüğünde düzenlenen gezi kapsamında Göztepe SK tesislerini ziyaret etti. Profesyonel futbol ortamını yakından görme fırsatı bulan genç sporcular, kulüp tesislerini, müzeyi ve stadyumu gezdi. Takım, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Göztepe'nin kurumsal yapısını ve profesyonel çalışma sistemini yerinde inceleme imkanı buldu.

"GENÇLERİMİZ İSTESİN BİZ YAPARIZ"

Ziyaret boyunca genç sporcuların heyecanına ortak olan Zencirci, çocukların sporla büyümesinin ve hayallerinin peşinden gitmesinin önemine dikkati çekti. Profesyonel spor ortamını yakından deneyimleyen gençlerin yaşadığı mutluluğun kendileri için de büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Zencirci, "Çocuklarımızın spora olan ilgisini artırmak, ufuklarını genişletmek ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyon takımımızı motive eden bu ziyaretin, sporcularımıza yeni hedefler ve yeni hayaller kazandıracağına inanıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Germencik Belediyespor U11 Takımı'ndan Göztepe'ye Ziyaret - Son Dakika

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