Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nden bir yılın ürünlerini içeren sergi - Son Dakika
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Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nden bir yılın ürünlerini içeren sergi

Germencik Halk Eğitimi Merkezi\'nden bir yılın ürünlerini içeren sergi

Germencik Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenledi. Sergide, sanatsal, sportif ve kültürel kurslarda üretilen ürünler sergilendi. Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de sergiyi gezdi. Kursiyerlere destek olmak amacıyla Belediye Başkanı resimlerden satın aldı. Ayrıca, geri dönüşüm ve sıfır atık temasıyla üretilen ürünler de ilgi çekti.

06.06.2024 14:09
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Germencik Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenledi.

Merkezin bahçesindeki sergide yıl boyunca gerçekleştirilen sanatsal, sportif, kültürel kurslarda üretilen ürünler beğeniye sunuldu.

Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de sergiyi gezdi. Zencirci, kursiyerlere destek olmak amacıyla, yaptıkları resimlerden satın aldı.

Etkinlikte geri dönüşüm ve sıfır atık temasıyla atıklarından üretilen ürünler de ilgi çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nden bir yılın ürünlerini içeren sergi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nden bir yılın ürünlerini içeren sergi - Son Dakika
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