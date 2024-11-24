Germencik İnciri, Mansur Yavaş'tan Tam Not Aldı

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(AYDIN)- Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra Başkan Zencirci Yavaş'a Germencik incirini tattırdı. İncire tam not veren Yavaş, Zencirci'ye teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2'nci Olağan Toplantısı'na katıldı. Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilirliği konularının ele alındığı toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Bir süre sohbet eden Yavaş ve Zencirci önemli konularda istişarelerde bulundu. Görüşme sonrasında Yavaş'a İNYA markalı ürünleri takdim eden Başkan Zencirci, Germencik incirini de tattırdı. Germencik incirine tam not veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Zencirci'ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, Yavaş'a nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti. Zencirci, "Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'a Germencik'imizin tarımsal zenginliklerini içeren İNYA markamızın ürünlerini takdim ettik. İncirimizi tattırdık, tam not aldık. İyi dilekleri, güzel sohbeti ve samimiyeti için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.