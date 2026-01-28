Germencik'te Başlayan Cam Sanatları Kursuna Yoğun İlgi

(AYDIN)- Germencik Belediyesi tarafından sanatçı Begüm Tosun Akın eğitmenliğinde düzenlenen cam sanatları kursu yoğun ilgiyle başladı.

Germencik merkezde gerçekleştirilen eğitimler, 26 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Komşu Kafe'de kapılarını açtı. İlk derslerde katılımcılara camın şekillendirilme süreci, temel teknikler ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarıldı. Sanatseverlerin ilgisi ve katılımı, kursun daha ilk gününden memnuniyetle karşılandı.

Merkezde başlayan cam sanatı heyecanı, kısa sürede Ortaklar Mahallesi'ne de taşındı. Ortaklar Mahallesi'ndeki eğitimler, Şehit Görkem Akkuş Parkı'nda gerçekleştirilirken; mahalle sakinleri, Begüm Tosun Akın eşliğinde cam sanatının inceliklerini öğrenmeye başladı.

Kurslarla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Burak Zencirci, sanatın birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Germencik'te kültür ve sanatı hayatın her alanına yaymayı önemsiyoruz. Cam Sanatları Kursumuzla hem hemşehrilerimize yeni bir hobi kazandırmayı hem de üretmenin, paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşamayı hedefliyoruz. Sanatçı Begüm Tosun Akın'a emeği, kurslarımıza ilgi gösteren hemşehrilerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Germencik'te sanat var, üretim var, dayanışma var ve devam edecek" dedi.