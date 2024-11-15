Germencik'te Kaçak Sigara Operasyonu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 55 bin bandrolsüz sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığına dair ihbar aldı.

C.K'nin evinde A.D'nin ise aracında yapılan aramalarda 55 bin bandrolsüz sigara, ambalaj makinası, 11 kilogram bandrolsüz tütün, 6 bin boş makaron, 15 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Ekipler C.K. ve A.D'yi gözaltına aldı.