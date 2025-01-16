Germencik'te Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin önceden belirlenen 6 adrese gerçekleştirilen baskında 1 milyon 280 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon boş makaron, 7 sigara sarma makinası, 913 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara paketleme makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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