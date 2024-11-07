Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Ş.D. idaresindeki 35 CHJ 467 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya çarptı.
Kazada yaya, ağır yaralandı.
Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı - Son Dakika
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