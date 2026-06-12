Germiyan Festivali Kütahya'da Başladı

KÜTAHYA'nın tarihi mirasını, kültürel değerlerini ve Germiyanoğulları döneminden gelen köklü geçmişini yeniden gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan Germiyan Festivali başladı. Üç gün sürecek festivalin açılışı, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festival açılışında Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'in yanı sıra Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Küresel Açılım Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay ile halk katıldı. Vali Işın ve beraberindekiler Zafer Meydanı'nda kurulan festival alanındaki Han Çadırı'nı ziyaret etti. Zafer Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle festival heyecanı Kütahya sokaklarına yayıldı. Kortejin en önünde Germiyanoğulları Beyliği dönemine ait kıyafetler giyen atlı askerler ve Alpler yer aldı. Tarihi kıyafetleriyle yürüyen ekipler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, kortej Zafer Meydanı'ndan başlayarak Pekmez Pazarı ve Kazancılar Çarşısı güzergahından ilerleyerek Kütahya Çini Müzesi'nde sona erdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Türk tarihinin bir bütün olduğunu vurgulayarak, geçmişten ders alarak geleceğe yürünmesi gerektiğini söyledi. Vali Işın, "Türk tarihi bölünmez bir bütündür. Bu tarih iyisiyle kötüsüyle kendi tarihimizdir. Olumlu taraflarında da olumsuz taraflarında da ders alarak yolumuza devam etmeliyiz. Tarih bilmeden iyi bir idareci olunmaz, tarih bilmeden yol alınamaz, tarih bilmeden karar alınamaz. Nesillerimizin de milli şuur ve kimlik oluşturması açısından mutlaka tarihimizi bilmeleri gerekiyorö dedi. Küresel Açılım Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay ise Kütahya'nın Germiyan mirasına sahip önemli bir şehir olduğunu belirterek, festivalin temel amacının unutulmaya yüz tutan değerleri yeniden ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Önsay, "Bugün burada yapmaya çalıştığımız şey temelde bir vefa işi. Bir hakkı teslim etmekle ilgili bir iş. Kütahya'nın sahip olduğu Germiyan mirasını gün yüzüne çıkarmak istiyoruzö şeklinde konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de Germiyanoğulları tarihinin de içerisinde yer alacağı önemli bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti. Özgen, Selçuklu tarihi külliyatı ve beylikler dönemi tarihi külliyatı hazırladıklarını belirterek, çalışmanın önümüzdeki yıllarda araştırmacıların ve kamuoyunun hizmetine sunulacağını söyledi. Festival çeşitli kültürel etkinlikler, geleneksel oyunlar, söyleşiler, gösteriler, atölyeler ve konserlerle üç gün boyunca devam edecek. Kütahya'nın tarihi alanlarında düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlar hem Germiyan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak hem de çeşitli etkinliklerle festival coşkusunu yaşayacak.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,