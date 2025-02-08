Sinop'un Gerze ilçesinde, bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezi Hamidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Apartman Bacasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?