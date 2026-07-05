Gerze'de Artan Yiyecekler Sokak Hayvanları İçin Değerlendiriliyor

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Gerze Belediyesi tarafından restoran ve evlerden toplanan uygun nitelikteki atık yemekler ve kemikler işlenerek sokak hayvanları için mama üretilecek.

Gerze Belediyesi, hayvan barınağında kullanılmak üzere kurulan mama üretim makinesi hizmete alındı.

Restoranlar, işletmeler ve evlerden uygun koşullarda toplanan atık yemekler ile kemikler makinayla özel işlemlerden geçirilerek besin değeri yüksek mamaya dönüştürülecek. Mamalar, belediyeye ait hayvan barınağındaki sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.

Projeyle birlikte kullanılabilir durumdaki gıda atıklarının yeniden değerlendirilmesiyle gıda israfının azaltılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda barınaktaki can dostlarının mama ihtiyacına ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm sunulması hedefleniyor.

Gerze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen yatırımın hem çevresel hem de sosyal fayda sağlayacağı belirtilerek, "Atıkları mamaya dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştiriyoruz. Bu uygulamayla israfın önüne geçerken sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verildi.