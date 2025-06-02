Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 57 ABJ 693 plakalı otomobil, ilçe merkezinde E.Ç'nin kullandığı 57 ACJ 650 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. ile yanındaki A.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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