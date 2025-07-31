Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Sazak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?