GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı seferleri hava nedeniyle iptal etti

GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı seferleri hava nedeniyle iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak; tarifedeki diğer seferler iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00'de, Bozcaada'dan da saat 07.00 ve 10.00'daki seferlerin yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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