GESTAŞ, Gökçeada ve Bozcaada seferlerini hava koşulları nedeniyle yarın iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ açıklamasında, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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