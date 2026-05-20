Geyik çobanı Zekeri Soğuk'un dramı
Geyik çobanı Zekeri Soğuk'un dramı

20.05.2026 16:30
38 yıl geyik çobanlığı yapan Zekeri Soğuk, bir geyik saldırısı sonrası yatağa bağımlı yaşamaya başladı.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde 38 yıl geyik çobanlığı yapan, 2024 yılında ise geyik saldırısında yaralanan Zekeri Soğuk (60), 2,5 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor.

Mihalıççık ilçesinde Zekeri Soğuk, geyiklere olan sevgisi nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı Çatacık Kızıl Geyik Üretme Çiftliği'nde geyik çobanlığı yapmaya başladı. Türkiye'nin tek geyik çobanı olan Soğuk, 38 yıl baktığı geyiklerin yanından ayrılmayıp, ailesi gibi gördü. Geyiklerden uzak kalmamak için yıllık izinlerini dahi kullanmayı istemeyen Soğuk, 2024 yılında bakıcılığını üstlendiği bir geyiğin saldırısına uğradı. Sol gözünden aldığı darbenin ardından ağır yaralanan Soğuk, kaldırıldığı hastanede 10 ay solunum cihazına bağlı yaşadı, yaklaşık 2 yıl tedavi gördü. Nörolojik bir hastalık olan 'Beyin zarı iltihaplanması' nedeniyle sol gözünde görme kaybı olan Soğuk, ayrıca yatağa bağımlı hale geldi. Rahatsızlığı nedeniyle konuşmakta zorlanan Zekeri Soğuk, "Ormanda çalışıyordum. Geyik saldırdı sol yanımdan. Bayağı zaman oldu. Çoktan beridir tedavi görüyorum. Elim ayağım tutmuyor" dedi.

VALİ YILMAZ, ZİYARET ETTİ

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Engelliler Haftası kapsamında Zekeri Soğuk ile yüzde 95 zihinsel engelli kızı Mediha Soğuk'u evlerinde ziyaret etti. Vali Yılmaz, "Zekeri amcayı daha önce duymuştum. Çocukluğundan beri geyiklerle ilgileniyormuş. Orada bir talihsizlik yaşamış, bunun üzerine engelli duruma düşmüş. Zekeri amcanın bu mücadelesi, bu iyilik hareketi hakikaten insanları düşündüren, duygulandıran bir şey örnek bir şahsiyet aslında. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün hem Mediha kardeşimizi hem de Zekeri amcamızı ziyaret etmekten dolayı mutluyum. Her zaman da yanlarında olmaya gayret göstermeliyiz. Her birimiz engelli adayıyız. Engelliler Haftamızı bir kez daha kutluyorum"

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
