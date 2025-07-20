Geyve\'de Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları karadan müdahaleyle sürüyor.

"Bayat köyünde de gerekli tertibatları aldık"

Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere, saat 17.00 sularında Geyve Hacılar köyünde çıkan orman yangınına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar alevlere müdahale edildiğini belirten Doğan, şu anda kara birliklerinin arazözler, itfaiye, kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini anlattı.

Vali Doğan, Hacılar ve Taşoluk mahallelerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydederek, "Şu anda yangın Bayat köyüne doğru ilerliyor. Orada da gerekli tertibatları aldık. Ekiplerimizle koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum"

Yangının nasıl çıktığıyla ilgili çalışmaların ilgili mercilerce sürdürüldüğünü dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Bizim ilk etapta hedefimiz, köylerimiz yanmadan, insanlarımıza zarar vermeden yangını kontrol altına almak. Onun için uğraşıyoruz. Tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyoruz. AFAD'ımız burada. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz burada, yine civar illerden gelen takviye kuvvetlerle yangına müdahale ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum."

Bir gazetecinin yangının çıkış sebebine ilişkin sorusunu Doğan, "Hacılar köyünden başladığını tespit ettik. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışmayı yürütüyorlar. Neticelendiğinde zaten kamuoyunu bilgilendiririz ama öncelikli olarak köylerimiz yanmadan, insanlarımıza herhangi bir zarar gelmeden yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." şeklinde cevapladı.

Vali Doğan, başka boşatılan köy olup olmadığına ilişkin soruya ise "Şu anda yok. Bayat köyüyle ilgili birtakım tedbirler aldık, takviyeler yaptık. Yangın şu an o tarafa doğru ilerliyor ancak köye ulaşmadan kontrol altına alırız diye ümit ediyorum." yanıtını verdi.

Vali Doğan'a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik de eşlik etti.