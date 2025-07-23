Geyve\'de Orman Yangınına Havadan Müdahale

4 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğançay'da meydana gelen orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinası ve 84 personel ile müdahale ediyoruz. Devam eden yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Ahmet ERDEM/GEYVE(Sakarya),