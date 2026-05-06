Geyve\'de Selin Ardından Hasar Ortaya Çıktı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde meydana gelen sel sonrası hasarın boyutu sular çekilince ortaya çıktı.

Geyve'ye bağlı Kamışlı Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Bugün suların çekilmesiyle selin oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Selin taşıdığı toprak yığınları bazı bölgelerde heyelana neden olurken, yolların kullanılamaz hale geldiği görüldü. İki ana ulaşım yolunun da kapanması nedeniyle mahalleye araçla giriş sağlanamıyor.