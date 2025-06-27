Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında E.B'nin (26) adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada, 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ele geçirildi, E.B, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Geyve'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?