Geyve'deki Hıdırellez Şenliğinde Traktör Kazası - Son Dakika
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Geyve'deki Hıdırellez Şenliğinde Traktör Kazası

28.06.2026 17:46
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Hıdırellez şenliğinde traktörün katılımcılara çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Hıdırellez şenliğinde traktörün katılımcılara çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Hacıosmanlar Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte B.Ş. (66) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu katılımcılara çarptı.

Kazada, sürücü ile N.T. (61), B.K. (61) ve 9 yaşındaki M.K. hafif yaralandı.

Vatandaşların araçlarıyla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geyve'deki Hıdırellez Şenliğinde Traktör Kazası - Son Dakika

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