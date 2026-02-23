Gezegen Geçidi: Altı Gezegen Bir Arada - Son Dakika
Gezegen Geçidi: Altı Gezegen Bir Arada

23.02.2026 17:54
28 Şubat'ta Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gökyüzünde bir araya gelecek.

NEW Güneş Sistemi'ndeki altı gezegen, 28 Şubat'ta "gezegen geçidi" olarak adlandırılan gökyüzü olayında bir araya gelecek.

28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek.

Sistemin daha uzak üyeleri Uranüs ve Neptün için ise dürbün veya teleskop gibi araçların kullanılması gerekecek.

"Gezegen geçidi"ni gözlemlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüşü engelleyebilecek yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık alanlarda batı ufkuna bakmaları tavsiye ediliyor."

Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kısımlarında görülebilecek.

NASA verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin bir arada görülmesi olağan bir durum kabul edilirken, dört veya daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir döngü olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

