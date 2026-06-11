Alper Gezeravcı Zonguldak'ta Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Alper Gezeravcı Zonguldak'ta Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı Zonguldak\'ta Öğrencilerle Buluştu
11.06.2026 13:53
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: ISS" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilerle buluşan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin bilgi verdi.

Gezeravcı, öğrencilerin geleceklerini kurabilmek adına özgüvenlerinin yüksek olması gerektiğini ve yollarını aydınlatan öğretmenlerinin rehberliğinde sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Milli Uzay Programı kapsamında 2027 yılında Ay'a erişme noktasında hedef koyduklarını dile getiren Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Birinci kademede, kendi ve dünya etrafında dönüşüne devam eden Ay yüzeyine dünyadan sağlıklı fırlatma, doğru seferle, seçtiğimiz spesifik noktaya sert iniş yapmayı planlıyoruz. Sert iniş nedir? Alenen çarptırmak ve bu ilk görevden elde edeceğimiz sonuçlarla ilk görevin bitmesini beklemeden halihazırda üretime devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen, ikinci görevde kullanacağımız bir 'Rover'i, bilimsel objeyi, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi üretimi olan hibrit takılı motorla Ay'ın üzerine indirip, yumuşak inişle, emniyetli şekilde indirip orada bilimsel çalışmalara başlamayı planlıyoruz."

Gezeravcı, belirledikleri hedefi gerçekleştirebilen 5 ülke olduğunu, Türkiye'nin de 6'ncı ülke olacağını belirterek, NASA'nın Artemis III görevi kapsamında 2028 sonuna kadar Ay yüzeyine inme hedefi çalışmalarının bir sonraki aşaması için seçtiği 4 astronotu tanıttığını hatırlattı.

Konuşmasının ardından Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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