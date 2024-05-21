Gezgin arıcılar Bozok Yaylası'nda kaliteli bal üretiyor

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Gezgin arıcılar zengin floraya Bozok Yaylası'nı tercih ediyor

YOZGAT - Gezgin arıcıların en çok tercih ettiği iller arasında yer alan Yozgat, onlarca arıcıya ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florasına sahip Bozok Yaylası'nda gezgin arıcılar, kaliteli bal üretmek için mesaiye başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat'ta ilkbahar mevsimi ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden Bozok Yaylası'na gelen gezgin arıcıların bal mesaisi başladı. Tabiatın canlanmasıyla çiçeklerin açtığı yüksek rakımlı Bozok Yaylasına kovanlarını yerleştiren üreticiler, en kaliteli balı elde etmek için çaba gösteriyor. Bozok Yaylasında konaklayan arıcılar, günün büyük bölümünde kovanların ve arılarının bakımını yapıyor. Özenle dizdikleri arı kovanlarının arasında özel kıyafetleriyle dolaşan arıcılar, dumanlı körük yardımıyla arıları uzaklaştırıp kovanlardaki petekleri kontrol ediyor. Evlerinden yüzlerce kilometre uzakta gezgin bir hayat yaşayan arıcılar, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmek için mesailerini sürdürüyor. Mayıs ayında daha çok Ordu, Samsun gibi Karadeniz illerinden gelen gezgin arıcılar eylül ayına kadar Yozgat'ta konaklıyor.

"12 ton bal üretmeyi hedefliyorum"

Yozgat merkeze bağlı Kızıltepe köyünde 20 yıldır 300 kovan arı ile bal ürettiğini söyleyen Ordulu arıcı Kayhan Karaca, Bozok Yaylası'nı bitki çeşitliliğinin fazla olması dolayısıyla tercih ettiklerini söyledi. Karaca, "Ordu'nun bitki örtüsü daha yeşil daha iyi ama nemli ortam olduğu için hava şartları bal üretimine müsait değil. Yozgat'ta daha kurak hava olduğu için bal üretimi uygun, bitki örtüsünün yanı sıra zengin florası var. Burada geven var, söğüt var her tür bitki bal için burada var. Bozok Yaylasının balın kalitesi ve verimi de güzel. Benim şu an 300 kovanım var, nisan ayından itibaren buradayım. 20 yıldır Yozgat'ta arıcılıkla uğraşıyorum, bu yıl 12 ton bal elde etmeyi planlıyorum" dedi.

Türkiye genelinde geçen yıllara oranla gezgin arıcıların sayısının azaldığını da belirten Karaca, "Bizim maliyetlerimiz çok yüksek, mum, çıta pahalı arıyı beslemek için kullandığımız şeker pahalı. Arıcılık artık cazibe olmaktan çıktı" şeklinde konuştu.

"Bozok Yaylasında kaliteli bal üretiyoruz"

Ordulu arıcı Kayhan Karaca ile 17 yıldır Yozgat'ta bal üreticiliği yapan yerli arıcı Ekrem Baykal ise, "Yozgat'ta Ordulu arkadaşlarla beraber 17 yıldır arıcılık yapıyorum. Burada rakım çok yüksek hava kuru olduğu için kaliteli bal elde ediyoruz. Bitki örtüsü flora olarak fazla. Burada keven var, şeker tikeni var, kekik var. Bazı yerlerde ıhlamur var. Bozok Yaylasında kaliteli bal elde ediyoruz. Yozgat gezgin arıcılar için bulunmaz bir yer. Halkımızın kaliteli bala ulaşması için gezgin ve yerel arıcıları tercih etmelerini istiyorum. Vatandaşlarımız Yozgat'ın her köyüne gittiklerinde arıcılar var. Kışlık ballarını kendileri yerinde alsınlar. Ailesine kaliteli bal yedirsinler istiyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.