Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ile Meriç Demir evliliğini sonlandırdı

(ANKARA) - Gezi davasından hükümlü Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir, aldıkları ortak karar doğrultusunda evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Meriç Demir, kamuoyunun konuya gösterdiği hassasiyetin asıl nedeninin Kahraman'ın özgürlüğüne kavuşamaması olduğunu belirterek, "Tayfun Kahraman'ın masumiyetine ve mağduriyetine ben kefilim" dedi. Kahraman da "Mahremiyetimizin korunması hususunda duyduğumuz hassasiyete ilişkin anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Meriç Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Tayfun Kahraman ile evliliğimizi ortak aldığımız bir karar ile sonlandırdık" dedi. Kişisel hayatlarının mahrem konularıyla kamuoyunu meşgul etmeyi doğru bulmadıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ancak konuya gösterilen hassasiyetin esas nedeni ve zaten tek konuşulması gereken de adaletsizliktir. Tek konuşulması gereken; Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının halen resmi gazetede yayınlanmamış olması ve hakkında daha önce verilen kararlara rağmen halen özgürlüğüne kavuşmamış olmasıdır. Tayfun Kahraman'ın masumiyetine ve mağduriyetine ben kefilim. Dilerim ki herkes için hak ve adalet en kısa sürede tecelli eder. Sözüme kıymet veren ve konuya hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim."

KAHRAMAN: "MAHREMİYETİMİZİN KORUNMASI HUSUSUNDAKİ HASSASİYETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tayfun Kahraman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meriç Demir ile evliliklerinin bugün görülen duruşmada sona erdiğini belirtti.

Kahraman, "Aldığımız ortak karar sonucu bugün görülen duruşmada Meriç Demir ile evlilik akdimizi sona erdirdik. Mahremiyetimizin korunması hususunda duyduğumuz hassasiyete ilişkin anlayışınız için teşekkür ederim. Silivri'den sevgi ve selamlarımla..." ifadelerini kullandı.