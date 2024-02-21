Gezi Davası\'nda adli kontrol kararları kaldırıldı

GAYE ŞEYMA CAN
Gezi Davası'nda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyularak adli kontrol kararları kaldırıldı.
Gezi Davası'ndan haklarında verilen 18'er yıl hapis cezaları, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesince eylemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığına işaret etmiş, sanıkların eylemlerinin, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozulan Ayşe Mücella Yapıcı'nın, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılanmalarına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Duruşmaya taraf avukatları ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı katıldı.
ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin beraat yönündeki bozma kararına uyan mahkeme Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi ve Mücella Yapıcı halkındaki adli kontrol kararlarını kaldırılmasına ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, Gezi Parkı eylemlerinde çekilmiş Mobese görüntüsünün bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme sanıklarla ilgili toplantı ve gösteri yürüşleri kanununa muhalefet suçundan bir soruşturma yapılıp yapılmadığının ve bu kapsamda dava açılıp açılmadığı yönünde bilgi istenilmesine de karar verdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Osman Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatına hükmetmişti.
Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet kararını onamıştı. Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırmıştı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise daire tarafından bozulmuştu. Daire kararında, bu sanıkların eylemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığına işaret etmişti. Kararda, bu sanıkların eylemlerinin, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vermişti. Mücella Yapıcı ve Ali Hakan Altınay geçtiğimiz 28 Eylül'de tahliye edilmişlerdi.
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