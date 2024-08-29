Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi, eşinin sağlık kontrolünde yaşadığı muameleye tepki gösterdi - Son Dakika
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Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi, eşinin sağlık kontrolünde yaşadığı muameleye tepki gösterdi

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin sağlık kontrolüne giderken kendisine eşlik eden kolluk güçlerinin kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak şekilde sıktığını ve fiziki zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi. Kahraman, bu muameleyi yapanların talimatını kimin verdiğini sordu ve yasaları tanımayan bu kişilere karşı haysiyetlerine dokunmayacaklarını vurguladı.

29.08.2024 22:25
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(İSTANBUL) - Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Bugün Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi" diye tepki gösterdi.

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası'ndan hükümlü Tayfun Kahraman'ın bugün sağlık kontrolüne giderken yaşadıklarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kahraman, şunları kaydetti:

"Bugün, 29 Ağustos 2024'te, eşim ve kızımın babası Dr. Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi? Eşim, zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı? Yasa ve mevzuat gereği, doktor muayenesinde kolluk güçlerinin bulunması yasak olduğu halde, doktorun ve Tayfun Kahraman'ın hukuku hatırlatıp çıkmalarını istemelerine rağmen muayenehaneden çıkmamalarını talimat alarak mı yaptılar?

"Haysiyetimize dokundurmayız"

Yasaları tanımayan bu kişiler, gücünü kimden alıyor? Bu şahıslar; haksız muamele ve eziyet karşısında tutanak tutulmasını isteyen eşimi tehdit etme cüretini nereden buluyorlar? Toplumun bütün kesimlerinden Tayfun'un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleyi, kime ve ne mesaj olarak anlamalıyız? Özgürlüğümüzü elimizden aldınız, hukuku çiğnediniz. Ama haysiyetimize dokundurmayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi, eşinin sağlık kontrolünde yaşadığı muameleye tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi, eşinin sağlık kontrolünde yaşadığı muameleye tepki gösterdi - Son Dakika
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