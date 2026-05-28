Gezi Parkı Eylemlerinin 13. Yılı

(ANKARA)- Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:
"Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur."
Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik…
Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun."
