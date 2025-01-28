Gezi Parkı Olayları ile İlgili Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun İfadeleri Ortaya Çıktı

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Ayşe GÜREL/İSTANBUL, -GEZİ Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan ve haklarında yalan tanıklıktan soruşturma başlatılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Oyuncu Halit Ergenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak alınan ifadesinde, oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu 2000'li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirterek; "Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık. Meslek hayatıma Ayşe Barım'ın ajansında devam ediyorum. Memet Ali Alabora'yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik" dedi. Ergenç, Gezi Parkı hükümlülerinden Çiğdem Mater Utku ile Osman Kavala'yı da kamuoyundan bildiğini söyleyerek, bu isimlerin Ayşe Barım ile irtibatına ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti.

'ANLAŞARAK GEZİ PARKI'NA ÇIKIŞIMIZ OLMAMIŞTIR'

Tanık sıfatıyla dinlenen diğer oyuncu Rıza Kocaoğlu, ifadesinde Ayşe Barım'ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını belirtti. Kocaoğlu'na, Ayşe Barım ile Gezi Parkı olayları döneminde aralarında geçen HTS kayıtları sorulduğunda Kocaoğlu, "Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı'na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı'na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez, kendi kararlarımı kendim alırım. Gezi Parkı'ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik.ö Diyerek savunmasını yaptı ve Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Kavala ve Mater'i tanımadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun verdiği ifadeleri, Mehmet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu; ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri sebebiyle iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kararına vararak 'Yalan Tanıklık' suçundan ayrıca soruşturma başlattı.