Gezici kütüphane Adana Sarıçam\'da 80 öğrenciye ödünç kitap imkânı sundu

Gezici kütüphane Adana Sarıçam'da 80 öğrenciye ödünç kitap imkânı sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı gezici kütüphane, Adana Sarıçam'daki Yağızlar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçelerindeki kütüphaneden 80 öğrenci faydalandı, öğrenciler ödünç kitap alabildi; araç 15 gün sonra tekrar gelecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane, Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğrencileri ağırladı.
Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlayan gezici kütüphane, kırsaldaki Yağızlar İlkokulu ve Yağızlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okul bahçelerinde konuşlandırılan araçtaki kütüphaneden 80 öğrenci faydalandı.
Raflardaki kitapları inceleme fırsatı bulan çocuklar, görevlilerden kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin ödünç kitap alabildiği kütüphane, kitap değişimi ve yeni yayınların temini için 15 gün sonra tekrar okulları ziyaret edecek.
Kaynak: AA
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