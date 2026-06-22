Giancarlo Esposito Fas\'ta İslam Dinini Seçti

Breaking Bad'de canlandırdığı "Gus Fring" karakteriyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Giancarlo Esposito, Fas ziyaretinde, ülkenin kültürel yapısı, manevi atmosferi ve insanlarından etkilendiğini belirtti.

Suudi Arabistan Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al eş-Şeyh'in, "7 Dogs" filminin çekimleri sırasında Müslüman olduğunu duyurduğu Hollywood'un usta isimlerinden Amerikalı oyuncu Giancarlo Esposito, Fas'ta yaptığı açıklamada İslam dinini seçme nedenlerini açıkladı.

Dijital haber medya platformu Morocco Intel'in sosyal medya hesaplarından açıklamaları paylaşılan Esposito, Fas'ta insanların inançlarına ve değerlerine bağlılığının kendisini etkilediğini, farklı kültürlerin yaşam biçimlerini ve ibadet anlayışlarını tanımanın kendisini geliştiren bir deneyim olduğunu söyledi.

Fas halkının kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını dile getiren usta oyuncu, şunları kaydetti:

"İnsanların dindar olduğu bir ülkeye gelmek beni derinden etkiliyor. Benim için bağlılık her şey. Tek Tanrı, tek Allah olduğuna inanmak ve bunu anlamak... Sizin ülkenizde Muhammed her şey. Benim için de aynı şey geçerli. İyiliğe, lütfa ve Allah'ın enerjisine adanmış bir ülkede aynı duyguları hissediyorum. Bu yüzden hayatım değişti. Farklı bir kültürün nasıl ibadet ettiğini, yaşadığını ve film yaptığını anlamak, bir insan olarak kendimi geliştirmem için çok önemli."

"Huzur içten gelir"

Giancarlo Esposito, Fas'taki tüm insanların kendisinin bir aynası olduğunu dile getirerek, "Beni büyütüyor, beni yüceltiyorsunuz. Gerçekten baktığımda gerçeği organik ve güzel bir şekilde görüyorum. Bu harika bir paylaşım ve keşke ABD'den daha fazla insan buraya gelip halkınızın dokusunu ve güzelliğini gerçekten anlayabilseydi." ifadelerini kullandı.

Huzurun önemine işaret eden sanatçı, "Huzur içten gelir. Eğer huzurlu olursanız, etrafınızdaki dünya da huzurlu olur. Etrafınızda olmak isteyen insanlarla daha büyük ve daha eşit bir dünya ve barış için etkilemeye başlayabilirsiniz. Dolayısıyla, içimizde huzur olmazsa, dışımızda da asla huzur olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Esposito, Fas'ta ilk olarak bir camiyi ziyaret ettiğini ve burada dua ettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Fas'ı çok seviyorum. İlk yaptığım şey camiyi gezmek oldu. Gerçekten harikaydı. Orada dua ettim. Yapının inşa ediliş şekli ve Fas halkı için taşıdığı önem çok güzel bir duygu. Çarşıya gittim, etrafta dolaştım ve sıradan insanları ve günlük yaşamı gördüm. Bu inanılmaz bir şeydi."

Kırk yılı aşkın süredir sinema, televizyon ve tiyatro dünyasında çok sayıda projede yer alan Esposito, "Breaking Bad" dizisinin yanı sıra "Better Call Saul" dizisinde de aynı karakterle seyirci karşısına çıkmıştı.

Hollywood'un meşhur karakter oyuncularından Esposito, yakın zamanda Suudi Arabistan'da kelimeişehadet getirerek Müslüman olmuş ve Fas'ta bir camide namaz kılmıştı.