Gıda fiyatları 69 aydır artıyor

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Gıda Fiyatları Endeksi'ne göre, gıda fiyatlarındaki kesintisiz artış serisi şubat ayıyla 69 aya çıktı, yıllık artış yüzde 55'e ulaştı. Şubat ayında gıda fiyatları aylık yüzde 6,4 arttı. Kamu çalışanlarının yıl başında aldığı zammın yüzde 75'i, emeklilerin zammının ise tamamı iki ayda eridi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlenen fiyatlar esas alınarak hesaplanan ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepetin Şubat 2026 sonuçları açıklandı.

Buna göre, Şubat ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,4 oranında artarken, yılın ilk iki aylık dönemindeki toplam artış yüzde 14,1'e ulaştı. Yıllık artış oranı ise yüzde 55 oldu. Şubat 2025'te bin liraya alınabilen bir gıda sepeti için vatandaşlar Şubat 2026'da ortalama bin 550 lira ödemek zorunda kaldı.

Verilere göre, gıda fiyatları, Eylül 2021'den Ocak 2026'ya kadar yüzde bin 784 oranında arttı. Eylül 2021'de 100 liraya alınabilen bir gıda sepeti için vatandaşlar Ocak 2026'da bin 884 lira ödedi. Aynı dönemde kamu çalışanlarının maaş ve ücretleri yüzde bin 126 oranında arttı. Buna göre Eylül 2021'de 100 lira olan ortalama kamu çalışanı ücreti, Ocak 2026 itibarıyla bin 226 liraya çıktı. Ücret artışları gıda fiyatlarındaki yükselişi karşılayamadığı için ücretlilerin alım gücü gıda fiyatları karşısında yüzde 36 oranında eridi.

"Haziran 2020'den bu yana 69 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre artış gösteriyor"

Birleşik Kamu-İş'in verilerine göre, gıda fiyatları endeksi, Haziran 2020'den bu yana 69 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre artış gösterdi. Tarım sektöründeki sorunların da etkisiyle bu artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörülüyor.

Şubat ayında sıvı yağlar dışında tüm gıda harcama gruplarında fiyat artışı yaşandı. Ekmek, pirinç, un ve bulgur harcamaları bir önceki aya göre yüzde 12,6 artarken, et ve balık grubu yüzde 4 oranında yükseldi. Süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 11,1 arttı. Tereyağı dışındaki yağ harcamalarında ise aylık bazda değişim olmadı.

Meyve fiyatları şubatta yüzde 9,8 artarken, sebze fiyatlarında ortalama yüzde 0,5 oranında artış kaydedildi. Bakliyat fiyatları yüzde 1,5 yükselirken, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş ürünleri kapsayan diğer gıda grubunda fiyat artışı yüzde 2 oldu.

"Yılın ilk iki ayında ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatlarına toplam yüzde 15 artış"

Vatandaşlar, mevcut tüketim alışkanlıklarına göre belirlenen 64 temel gıda maddesinden oluşan sepeti satın alabilmek için şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,4 daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı.

Yılın ilk iki ayında ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları toplam yüzde 15, et ve balık fiyatları yüzde 10, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 18,5 oranında arttı. Yağ fiyatları geçen yıl aralık ayına göre yüzde 0,7 yükseldi. Meyve fiyatları iki ayda yüzde 20,4, sebze fiyatları ise yüzde 25,5 oranında, bakliyat fiyatları yüzde 17, diğer gıda fiyatları ise yüzde 2,3 yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında, ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9, et ve balık fiyatları yüzde 73,3, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 37 oranında arttı.

Yağ fiyatları yüzde 30,9, meyve fiyatları yüzde 99,3, sebze fiyatları ise yüzde 76,5 oranında yükseldi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 40,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 29,8 arttı.

Mart 2025–Şubat 2026 dönemini kapsayan son 12 aylık ortalama gıda fiyatları, Mart 2024–Şubat 2025 dönemine göre yüzde 53,1 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları yüzde 32,4, et ve balık fiyatları yüzde 56,2, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 33,1 arttı. Aynı dönemde yağ fiyatları yüzde 28,7, meyve fiyatları yüzde 134,5, sebze fiyatları yüzde 79,5, bakliyat fiyatları yüzde 24, diğer gıda fiyatları ise yüzde 30,2 oranında yükseldi.