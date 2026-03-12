Gıda Fiyatları Artıyor, Çiftçi Zor Durumda

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İran'a yönelik saldırıların küresel tarım piyasalarını etkilediğini belirterek, artan girdi maliyetlerinin Türkiye'de üretimi zorlaştıracağını ve gıda fiyatlarını yukarı çekeceğini savundu. Gürer, tarımda kendi kendine yeten bir ülke olmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydederek, "Aksi takdirde savaşın bitmesine rağmen Türkiye'de fiyatlar geriye gelmediği için maliyetler artacaktır. Bunun üstüne düşük alım fiyatı uygulanırsa çiftçi oldukça zor bir noktaya gelecektir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gıda fiyatlarına etkisini ve çiftçinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları değerlendirdi. Gürer, şöyle konuştu:

"Pandemi, kuraklık ve don ders alınması için yeterli olmadı. Savaş da bu sefer özellikle girdi maliyetlerinin artışına yol açacak ürünlerin artışıyla bir kez daha ülkenin kendi kendisine yeterli olmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tarım politikalarının yanlışlığı uygulamadaki eksikliklerin yansıması, raftaki ürünlerin fiyat artışına yol açıyor. Böylece fiyatlar artıyor ve vatandaş da her gıdaya erişemiyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye 2002 yılının altında hububat ve bakliyat üreten bir ülkeydi. Bu dönemde girdi maliyetlerindeki bu artış yeterli gübrenin kullanılmasının önüne geçeceğini gösteriyor. Daha az gübre atılacak bu da verim ve üretimde kayba yol açacak. Planlamanın doğru yapılması gerekiyor. Bazı ürünlerin ekimi gerçekleşti bazılarının ise yeni başlıyor. Bu süreçte yapılması gereken öncelikle çiftçilerin desteklenip zamanında ve yıl içerisinde verilmeli. Çünkü 2025 yılının destekleri daha 2026 yılında ödeniyor. Çiftçinin içinde bulunduğu koşullarda borçları artmış, üretimde zorlanırken birde desteklerin iki takside bölünmesi çiftçiye daha büyük sıkıntı yaratır."

"Savaş İran'da oluyor, Türkiye'de stoktaki ürünün fiyatı artıyor"

Çiftçiler borçlarını ödemekte sorun yaşıyor. Mutlak surette icralar durdurulmalıdır ve üretim yapmasını sağlayacak hem kredi desteği verilmeli hem de borçlar ötelenmelidir. Bu süreç devam ettiğinde stokta ürünün varlığı fiyatının düşmesine vesile olmuyor, fiyatın daha da artmasına neden oluyor. Bu konuda 'stoklar yeterli' diye açıklama yapan bakanların niye fiyatların arttığını da açıklaması gerekiyor. Savaş İran'da oluyor, Türkiye'de stoktaki ürünün fiyatı artıyor. Doğal olarak ithalat yapanlar gittiklerinde aynı fiyatta ürün getiremeyecekleri için şimdiden fiyatı güncelleyerek kendi kayıplarının önüne geçmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye'de gübreyle ilgili ithalat yapan da üretim yapan da AK Parti'nin yakın iş insanları. Bunların da eğer bakanın sözü yetmiyorsa Cumhurbaşkanı tarafından uyarılması gerekir. Türkiye üretmek zorundadır. Üretimdeki her düşme Türkiye'nin sorunlarını katlar. Onun için hem çiftçiye destek verilmeli hem besiciye destek verilmeli hem üretimi sürdürülebilecek oranda ek kredi desteklerinin yolu açılmalıdır. Girdi maliyetleri mutlak surette durdurulacak, gübre ve yemde sübvanse sağlanarak destek verecek yöntemler uygulamaya geçirilmelidir. Aksi takdirde savaşın bitmesine rağmen Türkiye'de fiyatlar geriye gelmediği için maliyetler artacaktır. Bunun üstüne düşük alım fiyatı uygulanırsa çiftçi oldukça zor bir noktaya gelecektir."