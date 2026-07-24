Gıda Fiyatları Temmuz\'da Yükseldi

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın Temmuz 2026 Gıda Fiyatları Endeksi'ne göre, gıda fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Yılın yedi ayında gıda enflasyonu yüzde 37, son bir yılda ise yüzde 60,9 olarak hesaplandı. Raporda, gıda fiyatlarındaki artışın ücretlilerin alım gücünü erittiği ve açlık riskini büyüttüğü vurgulandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet üzerinden hazırladığı Temmuz 2026 Gıda Fiyatları Endeksi'ni yayımladı. Araştırmaya göre, haziran ayında yüzde 1,9 artan gıda fiyatları temmuz ayında da yükselişini sürdürerek aylık bazda yüzde 1,6 arttı. Gıda fiyatlarındaki kesintisiz artış serisi ise 74 aya ulaştı.

Rapora göre, yılın yedi ayında gıda fiyatlarındaki toplam artış yüzde 37 olurken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 60,9 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ortalamalara göre ise gıda fiyatlarındaki artış yüzde 56 olarak hesaplandı.

Araştırmada, temmuz ayında en dikkati çekici artışın sebze fiyatlarında yaşandığı belirtildi. Sebze fiyatları bir önceki aya göre ortalama yüzde 21,8 yükselirken, meyve fiyatları yüzde 3,9 geriledi. Et ve balık grubunda yüzde 2,8'lik düşüş görülürken, ekmek, pirinç, un, bulgur, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında değişim yaşanmadı. Yağ grubunda ise yüzde 0,4'lük artış kaydedildi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE SEBZE FİYATLARI YÜZDE 99 ARTTI

Raporda, Ocak-Temmuz döneminde sebze fiyatlarının yüzde 99, meyve fiyatlarının yüzde 54,6 arttığı, yıllık bazda ise sebze fiyatlarındaki artışın yüzde 171,8'e ulaştığı ifade edildi. Yıllık dönemde meyve fiyatları yüzde 58,1, ekmek ve tahıl ürünleri yüzde 49,3, et ve balık yüzde 48,9, süt ve süt ürünleri ile yumurta yüzde 41,8 oranında zamlandı.

Araştırmada, Eylül 2021'den Temmuz 2026'ya kadar geçen dönemde gıda fiyatlarının toplam yüzde 2 bin 169 arttığı belirtilerek, aynı dönemde kamu çalışanlarının maaş artışının yüzde bin 292'de kaldığına işaret edildi. Bu nedenle kamu çalışanlarının reel alım gücünün yüzde 41,2 oranında eridiği, 2021 yılında maaşıyla alabildiği gıda sepetinin bugün ancak yüzde 59'unu satın alabildiği ifade edildi.

"GIDA FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI DEVAM EDECEK"

Raporda ayrıca, yüksek gıda fiyatlarının özellikle dar gelirli kesimler üzerindeki etkisinin ağırlaştığı belirtilerek, tarımsal girdi maliyetlerindeki artış ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatları üzerindeki baskının devam edebileceği değerlendirmesinde bulunuldu. TÜİK verilerine göre en yoksul yüzde 20'lik kesimin tüketim harcamalarının yaklaşık yüzde 30'unu gıdaya ayırdığı hatırlatılan raporda, gıda fiyatlarının dar gelirli vatandaşlar için temel enflasyon göstergesi haline geldiği kaydedildi.