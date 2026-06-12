Gıda Güvenliği İçin Meclis Araştırma Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda Güvenliği İçin Meclis Araştırma Önergesi

12.06.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Ali Öztunç, gıda güvenliği sorunlarını araştırmak için TBMM'ye önerge sundu.

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu, hileli üretim vakaları ve tarımdaki ilaç kalıntıları gibi faktörlerin yarattığı yaygın endişelerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi verdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu ve hileli üretim vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Önergede, Türkiye'deki gıda güvenliği sorununa işaret edilerek, "Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu, hileli üretim vakaları ve tarımdaki ilaç kalıntıları gibi birçok faktörden kaynaklanan yaygın bir endişedir" ifadelerine yer verildi.

Gıda güvenliğinin ve halk sağlığının korunması adına uluslararası alandaki iyi uygulama örneklerinin incelenmesi gerektiği vurgulanan önergede, konunun tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne dayanılarak bir araştırma komisyonu kurulması istendi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Güvenliği İçin Meclis Araştırma Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: Gıda Güvenliği İçin Meclis Araştırma Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.