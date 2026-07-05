Gıda Mühendisleri Ücret Sorunuyla Karşı Karşıya

GIDA Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Murat Karaoğlu, mahkeme kararıyla gıda mühendislerinin taban ücretini belirleme yetkisinin odadan alındığını belirterek, "Bu yetkinin kaldırılması halinde zaten birçok işletmede yaşanan ücret sorunları daha da büyüyecek. Pek çok mühendis asgari ücret düzeyinde hatta bunun da altında çalışmak zorunda kalabilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde işletmelerde istihdam edilen 'çalıştırılması zorunlu personel'in taban ücretini Gıda Mühendisleri Odası belirlenirken; bir firma, uygulama aleyhine iptal davası açtı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin aldığı kararla ilgili bir üst mahkemeye başvuracaklarını belirten Gıda Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Murat Karaoğlu, başlattıkları imza kampanyasına sadece gıda mühendislerinden değil, toplumun her kesiminden destek beklediklerini söyledi.

'BU GÖREV, ODANIN İNİSİYATİFİNDEN ALINDI'

Prof. Dr. Karaoğlu, çiftlikten çatala ya da tarladan sofraya kadar geçen tüm süreçlerde gıdanın insan sağlığına zarar verebilecek risklerden arındırılarak tüketiciye ulaştırılmasında gıda mühendislerinin önemli görevler üstlendiğini söyledi. Gıda mühendisinin sektörde çalışmasının toplum sağlığı açısından çok büyük önemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karaoğlu, "Toplum sağlığı açısından gıda güvenliğinde gıda mühendisleri temel sigortayı oluşturuyor. Gıda mühendislerinin bağlı olduğu Gıda Mühendisleri Odası var. Gıda Mühendisleri Odası'nın da temel görevleri var. Üyesi olan gıda mühendisi hakkının korunması, üreticinin, sektörün, toplumun yararına olacak şekilde gıda politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak, toplumu güvenli gıda konusunda doğru yönlendirmek gibi görevleri var. 5996 sayılı kanun kapsamında gıda işletmelerinin istihdamı, zorunlu personel çalıştırılması konusu. Belli kapasitenin üzerinde işletmeler gıda mühendisi istihdam etmek zorunda. Bakanlık istihdam edilecek mühendisten bağlı olduğu odasından yazı ve onay belgesini almasını ister. Oda da bu aşamada güncel yaşam şartlarını göz önüne alarak belli bir taban ücret belirler. Bu alt sınırdır, üstünü veren işletmelerin önünde bir engel yoktur. Odanın belirlediği ücret üzerinden sözleşme yapılmasını ister. Açılan davayla bu görev, odanın inisiyatifinden alındı. Bir firmanın açmış olduğu dava ile istihdamı zorunlu gıda mühendisinin ücretinin Gıda Mühendisleri Odası'nın belirlenemeyeceği yönünde karar verildi" diye konuştu.

'BAZI İŞLETMELER, ÜCRETİ BANKADAN YATIRIP ELDEN GERİ ALIYORDU'

Büyükşehirlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalarda ücret konusunda ciddi sorun yaşanmadığını ancak küçük şehirlerde ve küçük işletmelerde durumun farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karaoğlu, "Gerçekte sözleşmeye yazılan ücretlerin çoğu zaman mühendislere ödenmediği durumlarla karşılaşıyorduk. Bazı işletmeler, ücreti banka üzerinden yatırıp daha sonra elden geri alma yoluna gidiyordu. Bu uygulamalarla mücadele ediyorduk. Gıda mühendislerinin işletmelerde üstlendikleri sorumluluklar göz önüne alındığında, belirli bir ücret seviyesinin üzerinde çalışmaları zorunludur. Çünkü ciddi hukuki ve cezai sorumluluk taşıyorlar. Gıda mühendisleri sadece işletmeler için değil, toplum sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Gıda mühendisi demek, toplum sağlığı demektir. Güvenli gıda demektir. Bu nedenle üyelerimizin haklarının korunması kadar toplumun bilinçlendirilmesi de büyük önem taşıyor" dedi.

'TABAN ÜCRET, 70 BİN LİRA SEVİYELERİNDEYDİ'

Bir üst mahkemeye götürecekleri kararla ilgili imza kampanyası başlattıklarını belirten Prof. Dr. Karaoğlu, "Oda tarafından belirlenen taban ücretleri, kamudaki mühendis ücretleri ve güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak hesaplanıyor. Taban ücret, son dönemde yaklaşık 70 bin lira seviyelerindeydi ve asgari ücretteki artışla birlikte yeniden güncellenecekti. Bu yetkinin kaldırılması halinde zaten birçok işletmede yaşanan ücret sorunları daha da büyüyecek. Pek çok mühendis asgari ücret düzeyinde hatta bunun da altında çalışmak zorunda kalabilecek" diye konuştu.