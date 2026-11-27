Gine-Bissau'daki askeri yönetim, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini Kasım 2028'e erteleyerek sivil yönetime geçiş sürecini yaklaşık iki yıl uzattı.

Gine-Bissau'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin takvimi belirlendi.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı General Horta Inta-A, seçimlerin 26 Kasım 2028'de yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, güvenilir seçimlerin düzenlenmesi için gerekli teknik, maddi ve mali koşulların henüz sağlanamadığı belirtildi.

Yasal ve operasyonel şartlar yerine getirilmeden yapılacak seçimlerin şeffaflığını, kapsayıcılığını ve güvenilirliğini zedeleyebileceği ifade edildi.

Askeri yönetim, 26 Kasım 2025'te iktidarı ele geçirmişti

Gine-Bissau'da ordu, genel seçimlerden üç gün sonra, 26 Kasım 2025'te yönetime el koymuş, o dönemde görevde olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu görevden uzaklaştırarak seçim sürecini durdurmuştu.

Resmi sonuçlar açıklanmadan önce hem Embalo hem de muhalefet adayı Fernando Dias da Costa seçimleri kazandıklarını öne sürmüştü.

Askeri yönetim, başlangıçta bir yıl içinde sivil yönetime geçme sözü vermiş, yeni cumhurbaşkanı seçiminin aralıkta yapılması planlanmıştı.

Ancak Başbakan Ilidio Vieira Te, geçen ay yaptığı açıklamada, aralık ayında seçim yapılması için gerekli koşulların oluşmadığını belirtmiş, yeni bir tarih vermemişti.

Öte yandan, askeri yönetimin ağustos ayında düzenlediği referandumda, cumhurbaşkanının yetkilerini artıran ve parlamentodaki milletvekili sayısını azaltan anayasa değişiklikleri kabul edilmişti.

Fas'ta sürgünde yaşayan eski Cumhurbaşkanı Embalo, aralık ayında yapılması planlanan seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Ancak askeri yönetim, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle geçen ay Embalo'nun ülkeye dönmesini engellemişti.

Batı Afrika'da yer alan ve Portekizce konuşulan küçük bir ülke olan Gine-Bissau, geçmişte çok sayıda darbe ve darbe girişimine sahne oldu.